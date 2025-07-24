24 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
Міжнародний день турботи про себе (International Self-Care Day) святкується щороку 24 липня. Поняття турботи можна розглядати як синонім здорового життя, оскільки воно охоплює харчування, спосіб життя (спорт, дозвілля), фактори довкілля (умови життя, соціальні звички) та соціально-економічні аспекти (рівень доходів, культурні переконання).
Міжнародний фонд піклування про себе, розташований у Великій Британії, запропонував включити цей день до календаря, аби пропагувати здоровий спосіб життя. Дату 24 липня (24-й день 7-го місяця) вибрали, щоб підкреслити, що турбота про себе має тривати 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
Турбота про себе включає не тільки фізичний, але й психологічний добробут. Важливо підтримувати баланс між роботою та відпочинком, розвивати соціальні зв'язки та займатися улюбленими справами. Крім того, необхідно приділяти увагу здоровому харчуванню, регулярним фізичним навантаженням і позитивному мисленню.
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День двоюрідних братів і сестер (або День кузенів) відзначається щороку 24 липня. Це неофіційне свято, встановлене для вшанування родинних зв'язків між двоюрідними братами та сестрами. День присвячений визнанню особливих стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами, часто стаючи першими друзями та формуючи зв'язки, які тривають усе життя.
За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Бориса та Гліба, а також, великомучениці Христини.
Селяни цього дня боялися виходити в поле і працювати там, тому що вірили, що це накличе пожежу. Віряни обов'язково відвідували храм, молилися святим Борису та Глібу, просили зцілення від хвороб.
Що не можна робити:
За Юліанським календарем, 24 липня православні вшановують пам’ять рівноапостольної княгині Ольги, дружини київського князя Ігоря та бабусі князя Володимира. Свято відзначається щорічно у день смерті святої.
З її ім’ям пов’язаний прихід християнства до Київської Русі. Незважаючи на те, що сама Ольга народилася в сім’ї язичників, 954 року княгиня здійснила паломництво до Константинополя, де прийняла хрещення та отримала церковне ім’я Олена. Її хрещеним батьком став імператор Костянтин.
Ольгу вважають покровителькою православної віри, оскільки завдяки їй почали будувати храми, встановлювати хрести та знищувати язичницьку символіку на території Київської Русі. Вона привела до Христа багатьох киян, намагалася також вплинути на сина, переконаного язичника, але князь Святослав залишився глухим до закликів матері. Натомість її онук, князь Володимир, який згодом хрестив Русь, прийняв хрещення саме за її прикладом.
Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів та вдів. Молоді дівчата просять у неї вдалого заміжжя, а останні моляться, щоб отримати втіху.
Селяни просили в святої хорошої погоди, щоб встигнути заготувати сіно та закінчити жнива.
День святої Ольги називали ще Стожарами – таке ім'я мало на Русі зоряне скупчення у сузір'ї Тельця. Яскраве сяйво Стожар (тобто безхмарне небо) віщувало вдалі жнива та багатий урожай. Мисливцям та ж сама прикмета обіцяла гарний шанс здобути ведмедя.
Що не можна робити:
1790 року у Франції вперше в історії було документально зафіксовано падіння метеорита на Землю.
1802 – народився Олександр Дюма-батько, французький письменник («Три мушкетери», «Королева Марго», «Граф Монте-Крісто»).
1911 – американський археолог Ірам (Хайрем) Бінгхем відкрив у Перу «втрачене місто» імперії інка Мачу-Пікчу, який служив чи притулком для останнього імператора, чи укриттям для «дочок Сонця» від конкістадорів.
1938 – випущені перші упаковки з розчинною кавою, і з того часу цей день вважається днем народження розчинної кави.
1952 – народився Гас ван Сент, американський кінорежисер («Розумниця Уїлл Хантінг», «Слон», «Харві Мілк»).
1969 – "Аполлон-11" успішно приводнився в Тихому океані. Повернулися додому астронавти, які вперше погуляли Місяцем.
1970 – народилася Дженніфер Лопес, американська актриса та співачка.
1990 – у Києві біля будівлі мерії вперше після розпаду СРСР було піднято синьо-жовтий прапор. До 2004 року ця подія відзначалася на муніципальному рівні Києва як День національного прапора.
1991 – урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.
2014 – війна на сході України: було звільнено Лисичанськ.
за Новоюліанським календарем: Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.
за Юліанським календарем: Аркадій, Іларіон, Ілона, Лев, Олена, Ольга.
Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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