24 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день турботи про себе (International Self-Care Day) святкується щороку 24 липня. Поняття турботи можна розглядати як синонім здорового життя, оскільки воно охоплює харчування, спосіб життя (спорт, дозвілля), фактори довкілля (умови життя, соціальні звички) та соціально-економічні аспекти (рівень доходів, культурні переконання).

Міжнародний фонд піклування про себе, розташований у Великій Британії, запропонував включити цей день до календаря, аби пропагувати здоровий спосіб життя. Дату 24 липня (24-й день 7-го місяця) вибрали, щоб підкреслити, що турбота про себе має тривати 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Турбота про себе включає не тільки фізичний, але й психологічний добробут. Важливо підтримувати баланс між роботою та відпочинком, розвивати соціальні зв'язки та займатися улюбленими справами. Крім того, необхідно приділяти увагу здоровому харчуванню, регулярним фізичним навантаженням і позитивному мисленню.

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День двоюрідних братів і сестер (або День кузенів) відзначається щороку 24 липня. Це неофіційне свято, встановлене для вшанування родинних зв'язків між двоюрідними братами та сестрами. День присвячений визнанню особливих стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами, часто стаючи першими друзями та формуючи зв'язки, які тривають усе життя.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Бориса та Гліба, а також, великомучениці Христини.



Селяни цього дня боялися виходити в поле і працювати там, тому що вірили, що це накличе пожежу. Віряни обов'язково відвідували храм, молилися святим Борису та Глібу, просили зцілення від хвороб.



Що не можна робити:

відмовляти у милостині та допомозі;

займатися важкою домашньою роботою;

жати пшеницю — прикличете пожежу.

За Юліанським календарем, 24 липня православні вшановують пам’ять рівноапостольної княгині Ольги, дружини київського князя Ігоря та бабусі князя Володимира. Свято відзначається щорічно у день смерті святої.



З її ім’ям пов’язаний прихід християнства до Київської Русі. Незважаючи на те, що сама Ольга народилася в сім’ї язичників, 954 року княгиня здійснила паломництво до Константинополя, де прийняла хрещення та отримала церковне ім’я Олена. Її хрещеним батьком став імператор Костянтин.



Ольгу вважають покровителькою православної віри, оскільки завдяки їй почали будувати храми, встановлювати хрести та знищувати язичницьку символіку на території Київської Русі. Вона привела до Христа багатьох киян, намагалася також вплинути на сина, переконаного язичника, але князь Святослав залишився глухим до закликів матері. Натомість її онук, князь Володимир, який згодом хрестив Русь, прийняв хрещення саме за її прикладом.



Свята Ольга вважається покровителькою матерів синів та вдів. Молоді дівчата просять у неї вдалого заміжжя, а останні моляться, щоб отримати втіху.



Селяни просили в святої хорошої погоди, щоб встигнути заготувати сіно та закінчити жнива.



День святої Ольги називали ще Стожарами – таке ім'я мало на Русі зоряне скупчення у сузір'ї Тельця. Яскраве сяйво Стожар (тобто безхмарне небо) віщувало вдалі жнива та багатий урожай. Мисливцям та ж сама прикмета обіцяла гарний шанс здобути ведмедя.



Що не можна робити: