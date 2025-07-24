24.07.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 24 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Досить одного необережного слова, щоб у Овна спалахнули іскри в очах – особливо, якщо справа стосується його способу життя або звичок. Критику професійних якостей він ще здатен стерпіти, а от жарт щодо сімейних відносин чи особистого – ні. Уважніше до близьких: сварки можуть залишити тріщини у стосунках.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Будь-який механізм, гвинтиком якого є Телець (чи то родина, робота чи щось ще), здатний раз у раз давати прикрі збої. І хоча ці збої полягатимуть переважно в дрібницях, вони можуть сильно відволікати Тельця, заважаючи зосередитися. Як результат, йому буде складно похвалитися хорошими результатами цього дня. Втім, навряд чи хтось із оточуючих, навіть начальство, чекатиме від Тельця подвигів на тлі загальних пробуксувань та проблем.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки категорично не рекомендують Близнюкам діяти поодинці! Це день, коли самостійно вони нічого не вирішать, а якщо спробують, то результат виявиться плачевним. Так що якщо Близнюки захочуть вирішити якесь важливе питання, їм хоч-не-хоч доведеться обговорити його з оточуючими, вислухати їхню думку, знайти компроміс. Однак результат буде коштувати витрачених зусиль: такий, здавалося б, складний шлях виявиться значно ефективнішим за прямий.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку не слід лізти в авантюри – і в роботі, і в особистому житті, і будь-яких інших справах. Скрізь, де він хоча б трохи розраховує на удачу, його можуть чекати збої: удача візьме собі відгул. Втім, щоб уникнути неприємностей, Раку достатньо не ризикувати, дотримуючись у всьому перевіреного, консервативного курсу. Або зайнятися простими справами: робити їх все одно колись треба, а помилки в них не надто страшні.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву не варто покладатися лише на себе – самовпевненість може призвести до помилок та збоїв. У цей день Лев може легко не помітити того, що знаходиться прямо в нього перед носом, або помилитися в елементарному питанні. Зате у Лева чудово вийде працювати в парі: якщо хтось із близьких людей люб'язно погодиться контролювати його, Лев стане значно уважнішим і менш розсіяним.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не варто братися за великі проекти за участю інших – навряд чи вдасться їх здійснити. Те саме стосується і будь-яких спільних починань. Єдина людина, на яку Діва може хоч трохи покластися, – це вона сама, а отже, є сенс зосередитись на тих проектах, де вона особисто за все відповідає. І де їй за всього бажання ніхто не зможе перешкодити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам влаштувати презентацію свого проекту або навіть себе самих: оточуючі відмінно до цього віднесуться! День схиляє Терези до того, щоб говорити мовою образів та емоцій, – а це саме та мова, яку всі навколо сприймуть на «ура». Іншими словами, Терезам не варто завантажувати мозок слухачів цифрами та фактами. Достатньо яскравих, заразливих емоцій – і люди за ними охоче підуть!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону слід приготуватися до того, що далеко не все виявиться таким, як здається на перший погляд. При цьому сюрпризи можуть бути приємними, так і не дуже. Наприклад, можуть виникнути несподівані труднощі та пробуксовування у справах, які Скорпіон вважав давно вирішеними. У той же час якісь складні питання можуть вирішитися самі собою, як за помахом чарівної палички. Іншими словами, протягом дня Скорпіонові варто тримати руку на пульсі і бути готовим до будь-яких несподіваних поворотів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День не схиляє Стрільця аналізувати чи вдаватися до подробиць. Стрілець може на ходу приймати рішення або відкидати ідеї, підкоряючись лише внутрішньому пориву. Однак, зірки попереджають його, що покладатися на інтуїцію не варто. Передчуття, швидше за все, виявляться оманливими, а ґрунтовані на них рішення – невірними. Щоб уникнути можливих ускладнень та неприємностей, Стрільцю не слід рубати з гарячого. І тим більше не ставити крапку в якомусь важливому питанні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу треба бути тричі обережним – особливо у всьому щодо ризикованих проектів та авантюр. Зірки кажуть, що на успіх у цей день покладатися не слід, є ризик зазнати нищівного краху. Отже, якщо раптом Козерогу здасться, що шанс сам пливе до нього в руки, йому не варто ризикувати. Найрозумніше зачекати на час, відклавши проект на потім: згодом ситуація зміниться і Козеріг зможе повернутися до того, що задумав.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ентузіазм Водолія здатний призвести до зворотного результату. Замість того, щоб просуватися вперед, Водолій зі своїм старанним прагненням може викликати в оточуючих роздратування, і це гальмуватиме всі його починання. Щоб подібного не сталося, зірки радять Водолію поберегти свої сили та провести день у спілкуванні з близькими людьми. Ну а якщо ситуація вимагатиме від Водолія активності, намагатися не виявляти зайвого прагнення.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам розслабитися і добре відпочити. Їм це просто необхідно, щоб відновити виснажений запас енергії та життєвих сил! Щоправда, розраховувати на розуміння оточуючих не доводиться, а отже, Рибам доведеться вигадати, як імітувати діяльність без шкоди для себе та інших. Можливо, частину своїх обов'язків вдасться перекласти на плечі інших, а іншу взагалі відкласти в далеку скриньку. Нехай Риб це не обтяжує: вже днями вони візьмуться за справи з новими силами!