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24.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 липня

У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.

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Народні прикмети

За народними спостереженнями, 24 липня можна передбачити характер осені:

  • якщо сьогодні дощить – восени буде сиро й мокро;
  • сонячний і ясний день віщує суху й врожайну осінь;
  • рясна роса зранку – на добру погоду та щедрий урожай;
  • хмари пливуть проти вітру – до негоди;
  • грім у цей день обіцяє тривалу спеку;
  • дощ із сильним вітром – восени можливі буревії.

Також варто звернути увагу на поведінку тварин:

  • жаби голосно квакають – до дощу;
  • мурашки активно метушаться біля входу до мурашника – чекайте на зміну погоди.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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