24.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 липня

У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.

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Народні прикмети

За народними спостереженнями, 24 липня можна передбачити характер осені:

якщо сьогодні дощить – восени буде сиро й мокро;

сонячний і ясний день віщує суху й врожайну осінь;

рясна роса зранку – на добру погоду та щедрий урожай;

хмари пливуть проти вітру – до негоди;

грім у цей день обіцяє тривалу спеку;

дощ із сильним вітром – восени можливі буревії.

Також варто звернути увагу на поведінку тварин:

жаби голосно квакають – до дощу;

мурашки активно метушаться біля входу до мурашника – чекайте на зміну погоди.