Прогноз погоди у Харкові на 24 липня

У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 27 – 29° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
За народними спостереженнями, 24 липня можна передбачити характер осені:
Також варто звернути увагу на поведінку тварин:
Суперечки сьогодні небажані – вони лише посилять напругу. Краще зосередитися на чітких і практичних завданнях, залишивши емоції осторонь.
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який припиниться до вечора. Небо очиститься від хмар до кінця дня.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
влажность:
давление:
ветер: