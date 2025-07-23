23.07.2025 22:00 Дмитро Колонєй

З полону повернулися захисники Харківщини

Воїни, які відбивали атаки окупантів на Харківщині, повернулися з полону в рамках дев'ятого етапу.



З полону повернулися захисники Харківщини



Як повідомляє РЕДПОСТ , 23 липня 2025 року відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі групу Захисників, які мають поранення та важкі хвороби.

Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

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Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.

Повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний - боєць Державної прикордонної служби України.

Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років.

Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.