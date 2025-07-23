23.07.2025 21:00 Дмитро Колонєй

Безхатьки захопили укриття та погрожують людям розправою у Івано-Франківську

Подробиці розповіли у місцевій службіцивільного захисту Укрзалізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Івано-Франківську безхатьки самовільне захопили укриття на вулиці Залізничній в Івано-Франківську та погрожують розправою всім, хто до нього наблизиться, руйнують обладнання. Залізничники, до відомства яких відноситься примішення, не мають змоги організувати охорону через нестачу кадрів.

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За приміщення відповідає служба цивільного захисту будівель і споруд регіональної філії Львівської залізниці. На початку повномасштабного вторгнення тут було все нормально — люди приходили зі сусідніх будинків, ховалися, навіть провели інтернет, але зараз не може функціонувати за призначенням.