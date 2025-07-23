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23.07.2025  21:00   Дмитро Колонєй

Безхатьки захопили укриття та погрожують людям розправою у Івано-Франківську

Подробиці розповіли у місцевій службіцивільного захисту Укрзалізниці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Івано-Франківську безхатьки самовільне захопили укриття на вулиці Залізничній в Івано-Франківську та погрожують розправою всім, хто до нього наблизиться, руйнують обладнання. Залізничники, до відомства яких відноситься примішення, не мають змоги організувати охорону через нестачу кадрів. 
 
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За приміщення  відповідає служба цивільного захисту будівель і споруд регіональної філії Львівської залізниці. На початку повномасштабного вторгнення тут було все нормально — люди приходили зі сусідніх будинків, ховалися, навіть провели інтернет, але зараз не може функціонувати за призначенням. 
 
 
Тэги:  кримніл, подія
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