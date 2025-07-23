    
Главная Новини Харкова Медицина Поліцейські Харківщини вкотре здали кров заради життя
23.07.2025  20:11   Дмитро Колонєй

Поліцейські Харківщини вкотре здали кров заради життя

Донорство вже стало доброю традицією для правоохоронців Харківщини.

Здали кров заради життя поліцейські: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, донорство крові - ще одна лінія оборони й поліцейські Ізюмщини вкотре підтримали важливу справу.
 
Здали кров заради життя поліцейські: Новини Харкова
 
Здали кров заради життя поліцейські: Новини Харкова
 
Здали кров заради життя поліцейські: Новини Харкова
 
Поліцейські Ізюмського РУП на постійній основі здають кров для тих, хто її потребує. Перед донацією правоохоронці пройшли процедуру необхідного медичного обстеження.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Здали кров заради життя поліцейські: Новини Харкова
 
Здали кров заради життя поліцейські: Новини Харкова
 
“Допомагати людям, які цього потребують – наш обов’язок”, - кажуть поліцейські та закликають не залишатися осторонь, а робити свій внесок у перемогу. Можливо саме ваша небайдужість врятує чиєсь життя!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Україну накрила сильна магнітна буря та чого слід уникати. 
 
Тэги:  допомога, донори, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Надзвичайні події Патрульні нагадали харківським водіям про життєво важливий дорожний знак 22.07 Медицина На Харківщині з'явилася ще одна модульна амбулаторія 22.07 Влада Французські дипломати побачили на власні очі руйнування Харкова та підтвердили подальшу підтримку міста
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 