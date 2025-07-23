23.07.2025 20:11 Дмитро Колонєй

Поліцейські Харківщини вкотре здали кров заради життя

Донорство вже стало доброю традицією для правоохоронців Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , донорство крові - ще одна лінія оборони й поліцейські Ізюмщини вкотре підтримали важливу справу.

Поліцейські Ізюмського РУП на постійній основі здають кров для тих, хто її потребує. Перед донацією правоохоронці пройшли процедуру необхідного медичного обстеження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

“Допомагати людям, які цього потребують – наш обов’язок”, - кажуть поліцейські та закликають не залишатися осторонь, а робити свій внесок у перемогу. Можливо саме ваша небайдужість врятує чиєсь життя!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Україну накрила сильна магнітна буря та чого слід уникати.