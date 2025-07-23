Мешканець Харківщини ошукав бюджет на 600 тисяч гривень

Як чоловік провернув аферу з'ясували правоохоронці Харківщини.
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Уява перевершить реальність і захочеться втекти у фантазії. Цей день краще присвятити творчості, а не справам, що потребують точності.
Упродовж дня у місті зберігатиметься хмарна погода. Вранці та вдень прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері – незначні опади у вигляді дрібного дощу.
Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем захисту всіх морських ссавців.
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