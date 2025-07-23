23.07.2025 19:41 Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини ошукав бюджет на 600 тисяч гривень

Як чоловік провернув аферу з'ясували правоохоронці Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , чоловік умисно пошкодив частину зовнішніх несучих стін свого житлового будинку, утворивши наскрізні отвори та суттєво погіршивши технічний стан споруди. Ці руйнування не були пов’язані з обстрілами або іншими наслідками війни, що триває.

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Згодом він у додатку «Дія» подав заяву на отримання компенсації за знищене майно. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна внаслідок бойових дій ухвалила рішення про надання компенсації у розмірі понад 600 тисяч гривень шляхом видачі житлового сертифіката. У квітні 2025 року зловмисник використав сертифікат для придбання садового будинку у місті Харкові.

Чолоовіку оголошено підозру у шахрайстві. Йому загрожує до восьми років тюрми.