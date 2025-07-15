    
Главная Фото Суспільство Для вимушених переселенців у Харкові відкрито спеціальний ЦНАП (фото)
15.07.2025  16:03   

Для вимушених переселенців у Харкові відкрито спеціальний ЦНАП (фото)

Міський центр надання послуг для внутрішньо переміщених осіб запрацював за адресою: Гімназійна набережна, 22.

Харків, ЦНАП, переселенці, ВПО

Заклад створено для того, щоб переселенці могли швидко та зручно отримати необхідну допомогу і державні послуги, не звертаючись до різних установ окремо, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Подробиці про роботу ЦНАПу.

Час роботи:
 
Понеділок – четвер: 08:00–17:00
П’ятниця: 08:00–15:45
 
Телефон для довідок: 0800 573 434.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, цнап, переселенці, впо
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Суспільство У Харківській області зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15.07 Надзвичайні події У Харкові спіймали збоченця, який чиплявся до дітей 15.07 ЖКГ Комунальники проводять реконструкцію тепломагістралі на найдовшому харківському проспекті (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 