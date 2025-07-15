Сільськогосподарські угіддя Харківщини продовжують очищати від мін

Сапери ДСНС продовжують очищати сільськогосподарські угіддя Харківщини від вибухонебезпечних предметів, аби фермери могли безпечно обробляти землю та збирати врожай.
Комментариев: 0
День не сприятиме спокійній роботі, а емоційна напруга може викликати хаос. Щоб уникнути сварок і необдуманих вчинків, краще присвятити час відпочинку та простим справам.
Вранці небо у Харкові буде ясним, і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Без опадів.
З цього року 15 липня Україна відзначає День Української Державності.
влажность:
давление:
ветер: