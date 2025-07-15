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15.07.2025  16:05   

Сільськогосподарські угіддя Харківщини продовжують очищати від мін

Сапери ДСНС продовжують очищати сільськогосподарські угіддя Харківщини від вибухонебезпечних предметів, аби фермери могли безпечно обробляти землю та збирати врожай.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Фахівці використовують машину механізованого розмінування. Вона прискорює та підвищує безпечність процесу. 
 
 
Завдяки сучасній техніці наші піротехніки щодня наближають повернення життя на заміновані території.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по медзакладу.
Тэги:  події, харків
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