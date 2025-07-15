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15.07.2025  16:24   Дмитро Колонєй

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі чотирьох населених пунктів Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 15 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Прорвати оборону ЗСУ в районі чотирьох населених пунктів намагалися окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ на Харківщині наступна бойова ситуація
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.
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  • На Куп'янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населених пунктів Степова Новоселівка та Піщане. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося три бойові зіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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