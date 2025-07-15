15.07.2025 16:43 Дмитро Колонєй
Харківські учні стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики
Стало відомо, які нагороди вибороли харківські школярі у Румунії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
з 7-13 липня 2025 року у Клуж-Напоці (Румунія) пройшла олімпіада з інформатики, у якій брали участь 64 учні з 15 країн. Збірна України виборола дві срібні та дві бронзові медалі.
Серед призерів - двоє харків’ян:
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Валерій Ковнацький, випускник «Авторської школи Бойка», отримав срібну медаль,
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Ілля Шевченко, учень 11 класу цього ж ліцею, - бронзову.
Разом з ними медалі вибороли
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Дар’я Перекопська з Дніпра (срібна) та
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Степан Сімак з Києва (бронзова).
Центральноєвропейська олімпіада з інформатики - це щорічні змагання для країн Центральної Європи та гостьових учасників. Україна як гостьова країна бере в ній участь з 2022 року, а цьогоріч її внесли до постійних членів організації з правом голосу та гарантованою участю в наступних олімпіадах.
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