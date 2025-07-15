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15.07.2025  16:43   Дмитро Колонєй

Харківські учні стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики

Стало відомо, які нагороди вибороли харківські школярі у Румунії.

Стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики школярі: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з 7-13 липня 2025 року у Клуж-Напоці (Румунія) пройшла олімпіада з інформатики, у якій брали участь 64 учні з 15 країн. Збірна України виборола дві срібні та дві бронзові медалі. 
 
Серед призерів - двоє харків’ян:
 
  • Валерій Ковнацький, випускник «Авторської школи Бойка», отримав срібну медаль,
  • Ілля Шевченко, учень 11 класу цього ж ліцею, - бронзову.
Стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики школярі: Новини Харкова
 
Разом з ними медалі вибороли
  • Дар’я Перекопська з Дніпра (срібна) та
  • Степан Сімак з Києва (бронзова).
 
Стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики школярі: Новини Харкова
 
Центральноєвропейська олімпіада з інформатики - це щорічні змагання для країн Центральної Європи та гостьових учасників. Україна як гостьова країна бере в ній участь з 2022 року, а цьогоріч її внесли до постійних членів організації з правом голосу та гарантованою участю в наступних олімпіадах.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, скільки випускників Харківщини досягли 200-бальних результатів НМТ-2025.
 
Тэги:  перемога, діти, харків
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