15.07.2025 16:43 Дмитро Колонєй

Харківські учні стали призерами міжнародної олімпіади з інформатики

Стало відомо, які нагороди вибороли харківські школярі у Румунії.

Як повідомляє РЕДПОСТ з 7-13 липня 2025 року у Клуж-Напоці (Румунія) пройшла олімпіада з інформатики, у якій брали участь 64 учні з 15 країн. Збірна України виборола дві срібні та дві бронзові медалі.

Серед призерів - двоє харків’ян:

Валерій Ковнацький, випускник «Авторської школи Бойка», отримав срібну медаль,

Ілля Шевченко, учень 11 класу цього ж ліцею, - бронзову.

Разом з ними медалі вибороли

Дар’я Перекопська з Дніпра (срібна) та

Степан Сімак з Києва (бронзова).

Центральноєвропейська олімпіада з інформатики - це щорічні змагання для країн Центральної Європи та гостьових учасників. Україна як гостьова країна бере в ній участь з 2022 року, а цьогоріч її внесли до постійних членів організації з правом голосу та гарантованою участю в наступних олімпіадах.

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