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15.07.2025  17:00   

Агент російського гру коригував ворожий вогонь по Харкову

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав “старший” агентурної групи російської розвідки (більш відомої як гру), який коригував російські КАБи по Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 46-річний різноробочий з Харкова, який наводив керовані авіаційні бомби рашистів на прифронтове місто. Для цього фігурант об’їжджав місцевість велосипедом та фіксував оборонні лінії ЗСУ.
 
Зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому бойовику, який ще у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським гру.
 
Співробітники СБУ затримали агента наприкінці 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено телефон з доказами роботи на окупантів.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що агент фсб, який шпигував за українськими військовими поблизу Харкова, отримав 15 років ув’язнення.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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