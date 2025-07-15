15.07.2025 17:00
Агент російського гру коригував ворожий вогонь по Харкову
За доказовою базою Служби безпеки України 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав “старший” агентурної групи російської розвідки (більш відомої як гру), який коригував російські КАБи по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 46-річний різноробочий з Харкова, який наводив керовані авіаційні бомби рашистів на прифронтове місто. Для цього фігурант об’їжджав місцевість велосипедом та фіксував оборонні лінії ЗСУ.
Зібрані дані він передавав у вигляді позначок на гугл-картах своєму знайомому бойовику, який ще у 2014 році виїхав на тимчасово окуповану частину Донеччини та пішов на співпрацю з російським гру.
Співробітники СБУ затримали агента наприкінці 2024 року. Під час обшуків у нього вилучено телефон з доказами роботи на окупантів.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що агент фсб, який шпигував
за українськими військовими поблизу Харкова, отримав 15 років ув’язнення.
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