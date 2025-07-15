15.07.2025 17:19 Дмитро Колонєй

Комунальники проводять реконструкцію тепломагістралі на найдовшому харківському проспекті (фото)

Наскільки успішно йде заміна труб та якими роботами та де саме наразі займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Слобідському районі з 2021 року оновили 85% магістральних теплових мереж, причому більшість робіт було виконано вже після повномасштабного вторгнення росіян. Це дозволяє стабільно, без аварій, проходити складні воєнні зими.

За словами начальника районної філії підприємствам Станіславв Заболоцького

зараз одночасно ведуться шість перекладок магістральних мереж.

триває заміна ділянки протяжністю 500 м на пр. Героїв Харкова (продовження реконструкції однієї з найстаріших магістралей міста, збудованої ще у 1960-х роках).

за 11-ма адресами фахівці філії оновлюють внутрішньоквартальні мережі, сім з них вже завершили.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram