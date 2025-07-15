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15.07.2025  17:19   Дмитро Колонєй

Комунальники проводять реконструкцію тепломагістралі на найдовшому харківському проспекті (фото)

Наскільки успішно йде заміна труб та якими роботами та де саме наразі займаються фахівці підприємства розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Слобідському районі з 2021 року оновили 85% магістральних теплових мереж, причому більшість робіт було виконано вже після повномасштабного вторгнення росіян. Це дозволяє стабільно, без аварій, проходити складні воєнні зими.
 
 
 
 
 
За словами начальника районної філії підприємствам Станіславв Заболоцького 
  • зараз одночасно ведуться шість перекладок магістральних мереж.
  • триває заміна ділянки протяжністю 500 м на пр. Героїв Харкова (продовження реконструкції однієї з найстаріших магістралей міста, збудованої ще у 1960-х роках).
  • за 11-ма адресами фахівці філії оновлюють внутрішньоквартальні мережі, сім з них вже завершили.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують ремонтувати будинки.
 
Тэги:  ремонт, тепло, харків
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