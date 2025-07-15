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15.07.2025  15:50   Дмитро Колонєй

Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 липня 2025 року від ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, загарбники минулої доби вели масштабні й хаотичні обстріли. Вони постійно змінюють тактику, намагаючись обійти нашу ППО. Частину ворожих дронів українські захисники успішно збили.
 
  • Відновлюється після дронової атаки Златополь. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, їм надається вся необхідна медична допомога.
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  • У Куп’янську внаслідок обстрілів повністю зникло водопостачання. До цього вода подавалася лише на правий берег міста. Безпекова ситуація поки не дозволяє почати ремонт, але всі комунальні служби напоготові — як тільки буде можливість, одразу почнемо відновлювати. Наразі організували підвіз води автоцистернами, зокрема силами ДСНС.
 
Очікується зростання темпів евакуації через ускладнення гуманітарної ситуації. Харків готовий прийняти і розмістити всіх, хто потребує прихистку. 
 
На фронті ситуація стабільна. Усі ворожі штурми відбиті, спроби просунутися вглиб нашої території зазнали невдач.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по медзакладу.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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