21.08.2025 13:55

Мешканці Шевченківського району Харкова поставили на облік в поліції 184 одиниці вогнепальної зброї

Декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє людину від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання та надає право законно залишити зброю в себе.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На даний час в підрозділах поліції Харківського РУП № 3 громадяни поставили на облік 184 одиниці вогнепальної зброї, з них 48 гладкоствольних рушниць, 116 автоматів Калашнікова, 15 гвинтівок та 5 пістолетів Макарова.

Також громадяни добровільно здали до поліції 52 689 набоїв.

Щоб задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, треба звернутись на спецлінію поліції 102 або до територіального підрозділу поліції за місцем проживання.

