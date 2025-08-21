    
Главная Новини Харкова Суспільство Мешканці Шевченківського району Харкова поставили на облік в поліції 184 одиниці вогнепальної зброї
21.08.2025  13:55   

Мешканці Шевченківського району Харкова поставили на облік в поліції 184 одиниці вогнепальної зброї

Декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє людину від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання та надає право законно залишити зброю в себе.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На даний час в підрозділах поліції Харківського РУП № 3 громадяни поставили на облік 184 одиниці вогнепальної зброї, з них 48 гладкоствольних рушниць, 116 автоматів Калашнікова, 15 гвинтівок та 5 пістолетів Макарова. 
 
 
Також громадяни добровільно здали до поліції 52 689 набоїв. 
 
Щоб задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, треба звернутись на спецлінію поліції 102 або до територіального підрозділу поліції за місцем проживання.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що грубе порушення правил любительського рибальства виявили на водоймі Харківщини.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Спорт Ігор Терехов привітав з перемогою на Всесвітніх іграх самбіста Владислава Руднєва 21.08 Армія На Харківщині Сили оборони зупинили десять атак росіян 21.08 Суспільство У Харкові урочисто вручили ювілейну «Картку харків’янина»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 