21.08.2025 12:00 Віталій Хіневич

Грубе порушення правил любительського рибальства виявили на водоймі Харківщини

19 серпня 2025 року, під час проведення рибоохоронного рейду по Чугуївському району, задокументовано грубе порушення правил любительського рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Так, на річці Сіверський Донець неподалік смт Печеніги, державними інспекторами виявлено громадянина, який ловив рибу з човна за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки з льоси та вловив таку рибу: плоскирка – 46 екз., карась сріблястий – 10 екз., окунь – 7 екз., плітка – 7 екз., короп – 3 екз., сом – 3 екз., судак - 1 екз., йорж – 1 екз., верховодка – 1 екз.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 12,3 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 151 028 грн. Заборонене знаряддя лову, човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено. На місце події було викликано СОГ. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

