21.08.2025 11:35

На узвозі Клочківському тимчасово обмежений рух транспорту

Рух транспорту на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, обмежений з 10:00 до 13:00 21 серпня.



На узвозі Клочківському тимчасово обмежений рух транспорту



Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт СКП «Харківзеленбуд», передає РЕДПОСТ.

Пропуск транспорту здійснюється вільною від виконання робіт смугою руху.

Крім того, на цей час припинений рух трамваїв на узвозі Клочківському, пр. Незалежності, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового, вул. Мироносицькій, майдані Іподрому, на ділянці від вул. Клочківської до розворотного кола «Центральний парк». У зв’язку з цим трамвай №12 не курсує.

Замість нього на маршрут вийшов тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (вокзал «Харків-Пасажирський») - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - пр. Незалежності - вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька - вул. Весніна - вул. Сумська - Центральний парк.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram