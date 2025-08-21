21.08.2025 10:50

Низка трамваїв у Харкові тимчасово змінила маршрути

Зміна роботи маршрутів пов'язана з необхідністю проведення робіт з асфальтування в межах трамвайної колії.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, припинений до 17:00 21 серпня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№1: не курсує;

№12: розворотне коло «Центральний парк» - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка» (з 10:00 до 13:00 трамвай №12 не курсує через роботи на узвозі Клочківському);

№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».

