Низка трамваїв у Харкові тимчасово змінила маршрути
Зміна роботи маршрутів пов'язана з необхідністю проведення робіт з асфальтування в межах трамвайної колії.
Рух трамваїв на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської, припинений до 17:00 21 серпня.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№1: не курсує;
№12: розворотне коло «Центральний парк» - вул. Мироносицька - вул. Миколи Хвильового - вул. Трінклера - пр. Незалежності - узвіз Клочківський - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка» (з 10:00 до 13:00 трамвай №12 не курсує через роботи на узвозі Клочківському);
№20: розворотне коло «Пр. Перемоги» - пр. Перемоги - вул. Клочківська - проїзд Рогатинський - пров. Пискунівський - пров. Лосівський - вул. Велика Панасівська - розворотне коло «Іванівка».
