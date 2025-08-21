21.08.2025 11:05 Віталій Хіневич

У Харкові прочистили 143 км каналізаційних мереж та відновили майже 500 колодязів

Бригади районних експлуатаційних дільниць комплексу «Харківводовідведення» з початку року провели планово-попереджувальний огляд 225 км систем стоків.

Зокрема, вони виконали профілактичне очищення 143 км каналізаційних мереж та капітально відновили 496 оглядових колодязів з заміною люків і плит перекриття.

Як зазначив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотников, інспекція стокових об'єктів дозволяє виявити дефекти на ранній стадії та усунути їх.

«Підвищену увагу приділяємо магістральним мережам, які приймають стоки з густонаселених районів. Трубопроводи чистимо щодня та за будь-якої погоди. Ґрунтовне та регулярне прочищення запобігає засміченню і скорочує кількість аварійних ситуацій на колекторах», - зазначив Ігор Плотников.

