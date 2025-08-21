21.08.2025 10:30

У Харкові заблокували канал ухилення від мобілізації - затримано організатора

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації на Харківщині. Зловмисник намагався «заробити» на працевлаштуванні своїх «клієнтів» на критично важливе підприємство з подальшим бронюванням від мобілізації та можливістю виїзду за кордон.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, організатором протиправної схеми виявився 40-річний харків’янин, який перебуває у статусі внутрішньо переміщеної особи та фактично ніде не працює.

Схема полягала у наступному: «клієнта» мали формально працевлаштувати на підприємство зі статусом об’єкта критичної інфраструктури. Після цього ділок планував оформити бронювання від мобілізації, а далі - відрядження до ЄС з можливістю залишитися за кордоном.

Вартість такої «послуги» становила 25 тисяч доларів США.

Зловмисник ставив «клієнту» умову, щоб після першого закордонного відрядження він повернувся в Україну, а втечу за кордон здійснив лише під час наступних виїздів. Це дозволяло йому не дискредитувати керівництво підприємства та продовжувати «заробляти» на схемі.

Співробітники Служби безпеки затримали організатора нелегального каналу на початковому етапі його злочинної діяльності під час отримання авансу за оборудки.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів).

Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

