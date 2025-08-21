21.08.2025 10:05 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 11

Богодухів - 11

Коломак - 12

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 12

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

