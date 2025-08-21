    
21.08.2025  09:40   Віталій Хіневич

Укрзалізниця повідомила про затримку поїздів у дорозі

Серед потягів, які слідують із затримкою, є потяг із сполученням «Харків-Хелм».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.
 
Це стосується рейсів:
 
  • №93/94 Харків - Хелм;
  • №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
  • №49/50 Трускавець - Київ;
  • №7/8 Чернівці - Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
  • №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
  • №29/30 Ужгород - Київ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові змінені графіки руху метро та наземного електротранспорту.

