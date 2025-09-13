13.09.2025 09:05
Руйнування та постраждалі: Харківщина на ранок 13 вересня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.
На фото с. Калинове
У с. Сподобівка Куп'янської громади постраждали 76-річний чоловік, 88-річна і 66-річна жінки; у с. Балка Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка; у с. Калинове Золочівської громади постраждали 61-річна і 67-річна жінки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
1 ракету (тип встановлюється);
3 КАБ;
17 БпЛА типу «Герань-2»;
1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено будівлі дитячого табору, гараж (м. Люботин);
у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Заміст), автомобіль (с. Сподобівка), приватний будинок (с. Осиново), 2 приватні будинки (с. Нечволодівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Балка);
у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарчі споруди, легковий автомобіль (с. Калинове);
у Лозівському районі пошкоджено 3 вантажні автомобілі (с. Царедарівка), автомобіль (м. Лозова).
Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.
