13.09.2025 09:05

Руйнування та постраждалі: Харківщина на ранок 13 вересня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області.



На фото с. Калинове

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У с. Сподобівка Куп'янської громади постраждали 76-річний чоловік, 88-річна і 66-річна жінки; у с. Балка Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка; у с. Калинове Золочівської громади постраждали 61-річна і 67-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету (тип встановлюється);

3 КАБ;

17 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено будівлі дитячого табору, гараж (м. Люботин);

у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Заміст), автомобіль (с. Сподобівка), приватний будинок (с. Осиново), 2 приватні будинки (с. Нечволодівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Балка);

у Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, багатоквартирні та приватні будинки, магазин, господарчі споруди, легковий автомобіль (с. Калинове);

у Лозівському районі пошкоджено 3 вантажні автомобілі (с. Царедарівка), автомобіль (м. Лозова).

Упродовж минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 боєзіткнення у районах Вовчанська, Амбарного та в бік Слобожанського, Одрадного, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.