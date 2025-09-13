    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
13.09.2025  08:36   Віталій Хіневич

Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

З 12 по 13 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 73 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах області. 
 
В результаті обстрілів горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та автомобілі, будинок культури, суха трава.
 
За добу ліквідовано 28 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 21 га. Наразі триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Куп’янського районів.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі ворог завдав ударів по селу Калинове.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
