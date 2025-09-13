13.09.2025 08:36 Віталій Хіневич

Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

З 12 по 13 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 73 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах області.

В результаті обстрілів горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та автомобілі, будинок культури, суха трава.

За добу ліквідовано 28 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 21 га. Наразі триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Куп’янського районів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів.

