13.09.2025  08:15   

Вночі ворог завдав ударів по селу Калинове

У ніч на 13 вересня о 03:15 російські війська завдали комбінованого удару по селу Калинове Золочівської громади, застосувавши дві авіабомби КАБ та чотири дрони-камікадзе типу «Шахед».

 
Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
 
Унаслідок обстрілу значно пошкоджено Будинок культури.
 
Також постраждали три двоповерхові багатоквартирні будинки, три приватні оселі, магазин, амбулаторія, господарчі споруди, легковий автомобіль та енергомережі.
 
Дві жінки — 68 та 61 року — отримали гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу на місці.
 
