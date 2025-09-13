13.09.2025 07:30 Рита Парфенова

13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.





День фізичної культури та спорту України заснований у 1994 році указом президента на підтримку ініціативи фізкультурних та спортивних організацій. Він відзначається щороку другої суботи вересня. Його головна мета – залучення населення України до занять спортом та фізкультурою, а також – пропагування активного здорового способу життя.



Національне професійне свято працівників кінематографії – День українського кіно – встановлено Указом Президента України у 1996 році та відзначається щорічно у другу суботу вересня.



Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року у Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже у грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у Харківському оперному театрі.



Із дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна, яка народилася у Полтаві та багато знімалася в Одесі.

* * *

У Міжнародний день перукаря 13 вересня щороку вітають майстрів ножиць та гребінців. В це свято привітання приймають перукарі та барбери.



Перукарі не мають своєї головної міжнародної організації. Тому невідомо, ким і коли було організовано свято. Дата 13 вересня відзначається неофіційно приблизно з 2000-х років. До цього перукарі вшановували свою професію 9 вересня у День краси.

* * *

Всесвітній день надання першої медичної допомоги відзначається щороку у другу суботу вересня за ініціативи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. У 2025 році цей день припаде на 13 вересня. Мета цього дня – привернути увагу до важливості вміння надавати першу допомогу, адже своєчасні дії можуть врятувати життя в екстремальних ситуаціях.

* * *

Сьогодні айтішники відзначають неофіційне свято програмістів та комп'ютерників, яке відзначається на 256-й день року. Свято неофіційно відзначається в Україні та в кількох інших країнах, включаючи Аргентину, Ізраїль, Бангладеш, Чилі, Бразилію, Мексику, Австрію, Німеччину, Канаду, Китай, Литву, Хорватію, Чехію, Францію, Індію, Бельгію, Австралію, Польщу, Румунію, Ірландію, Італію, Сербію, Словенію, Велику Британію та США. Число 256 (два у восьмому ступені) вибрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято потрапляє на 12 вересня, у невисокосні – на 13 вересня. Найчастіше слово «програмування» і все, що з ним пов'язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп'ютером, проте це не так. Практично кожен електронний пристрій – від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів із програмним керуванням – свого часу пройшли через руки фахівців із програмування. Ми щогодини стикаємося з результатами праці того, що зробив програміст. Чи дивимося телевізор, чи слухаємо радіо, чи розмовляємо телефоном – ми користуємося тим, що створив програміст. Мабуть, жодна професія не охоплює так широко сфери нашого життя.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого Корнилія, який жив у Римі в I столітті.



У народі 13 вересня називали Журавлиним льодом. Саме в цей час починався масовий переліт журавлів на південь. Побачити в небі їхній клин вважалося доброю прикметою – до великої удачі. Якщо ж журавлі залишалися на місці, то тепло затримувалося, і бабине літо обіцяло бути тривалим.



День також вважався сприятливим для будівництва, ремонту та лагодження зламаних речей.



Цього дня господарі збирали врожай осінніх овочів – редьку, гарбузи, моркву, цибулю, батат, топінамбур, буряк. За повір’ям, якщо цього не зробити вчасно, плоди могли згнити. З дарів готували борщ, печеню, вареники та консервацію на зиму.



Також наводили лад у садах – збирали шипшину, обліпиху, виноград і калину. Калину особливо шанували: її садили біля дому як оберіг від нечистої сили, а дівчата використовували калиновий сік для вмивання, щоб зберегти красу.



День не підходив для весіль, вінчань, побачень та любовних справ. Вважалося, що такі починання не принесуть щастя.



Заборонялося вживати алкоголь – це могло викликати проблеми зі шлунком. Також не варто було переїдати, адже день вважався часом стриманості й молитви.



Головна заборона дня – уникати конфліктів. Не можна було підвищувати голос, згадувати образи, ображати близьких чи сперечатися навіть через дрібниці. Такі дії загрожували серйозним непорозумінням у стосунках.



Не рекомендувалося брати кредити чи позичати гроші – це могло обернутися фінансовими проблемами. Увечері не слід було виносити сміття з дому, щоб не «винести» достаток.



За Юліанським календарем 13 вересня православна церква вшановує пам’ять священномученика Кіпріана Карфагенського.



За народним календарем 13 вересня розпочинали збір журавлини. Ягоду використовували для випічки, варили з неї варення або засипали цукром, аби зберегти на зиму. 13 вересня господині готували з журавлини пиріжки, печиво чи напої.



Окрім цього, саме цього дня традиційно збирали врожай коренеплодів – ріпу, моркву, буряк і картоплю. Зібрані коренеплоди закладали на зберігання, щоб мати запас на холодний період.



Цього дня уникали далеких поїздок і подорожей.



Не рекомендується позичати гроші – це може принести фінансові труднощі.



Народні прикмети радили не укладати великих угод і не робити значних покупок, адже вони могли виявитися невдалими.

Також цього дня

У 1776 році засновано місто Дніпро (до 1784 року - Новий Кодак, у 1784-1796 та 1802-1926 рр. - Катеринослав, у 1796-1802 роках - Новоросійськ, у 1926-2016 роках - Дніпропетровськ).



1894 – народився Джон Бойтон Прістлі, англійський романіст, есеїст, драматург та театральний режисер.



1902 – у Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використовуються відбитки його пальців з місця злочину.



1929 – Олександр Флемінг вперше явив публіці своє відкриття – пеніцилін.



1944 – народилася Жаклін Біссет, англійська актриса («Дика орхідея», «Анна Кареніна», «Казино Ройал»).



1960 – у США відбувся перший симпозіум із біоніки, який офіційно закріпив народження нової науки.



1965 – у США виходить сингл Бітлз "Yesterday". За легендою, "Вчора" написав голодний Пол Маккартні, згадуючи, що ще вчора у нього на сніданок була чудова яєчня. 13 вересня для Бітлів взагалі день ультразнаковий. У 1965 році вони одержують 1-у премію Греммі, як найкраща група. 13 вересня 1964 року у Рінго та Морін Старр народжується син Зак. А 1968 року 13 вересня платівка Бітлз «Hey Jude» стає золотою.



1989 – в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва.

1993 – підписана угода між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії



1995 – після футбольного матчу Ліги чемпіонів "Динамо Київ" - "Панатинаїкос" іспанський суддя Лопес Ньєто звинуватив киян у спробі підкупу арбітрів, після чого "Динамо" було відсторонено від єврокубків на три роки.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан, Юліан.



за Юліанським календарем: Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон, Олександр.