23.09.2025 12:35 Віталій Хіневич

Стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 6,0% при тому, що рівень захворюваності є вище минулорічного на 28,2%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 38 тижні 2025 року (з 15.09.2025 по 21.09.2025) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіло 3054 особи, з них 1109 (36,3%) – діти віком до 17 років.

Як і минулого року, з 30 тижня 2025 року (з 21 по 27 липня) в області відмічається поступове зростання захворюваності COVID-19.

У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 15,6%: в області захворіло 661 особа, інтенсивний показник на 100 тис. населення – 25,59, з них 103 дитини (15,6%).

Госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 194 особи, з них хворих на COVID-19 – 125 (64,4%).

За даними вірусологічного моніторингу обстежено 393 хворих, позитивні результати виявлено у 86 осіб, з них у 80 (93,0%) виявлено вірус SARS-CoV-2.

