22.10.2025 07:30 Рита Парфенова

22 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день поінформованості про заїкання.

Щороку, починаючи з 1998-го, цей день нагадує світу про мільйони людей, які живуть із мовленнєвим розладом – заїканням.

Заїкання – не лише фізіологічна, а й психологічна проблема. Люди, які мають труднощі з мовленням, часто стикаються з нерозумінням і тривожністю, тому цей день закликає суспільство до підтримки, толерантності й прийняття.

Цікаві факти:

заїкання має близько 1% населення планети;

найчастіше воно з’являється у віці 2–4 років;

у 50–80% випадків заїкання у дітей можна скоригувати;

серед відомих людей, які заїкалися, – Демосфен, Ісаак Ньютон, Уїнстон Черчілль, Мерилін Монро та Брюс Вілліс. А про звільнення короля Великобританії Георга VI від заїкуватості за допомогою логопеда Лайонела Лога навіть зняли трагікомедію «Король каже», яка отримала «Оскара» у категорії найкращий фільм.

* * *

22 жовтня неофіційно проголосили Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінок. Як би дивно це не звучало, але чоловіки також нерідко страждають у стосунках. Жіночий аб’юз проявляється по-різному. Це може бути шантаж розлученням та ізоляцією батька та дітей, маніпуляція сексом, фінансами та громадським становищем.



Психологи вважають, що систематичний психологічний вплив на людину сильно позначається на її здоров’ї. Постійна критика, образи та применшення здібностей людини провокують хронічну депресію, тривожність, посттравматичний стресовий розлад та дисоціацію.

Православні свята та прикмети дня

Сьогодні, 22 жовтня, за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського, а також святителя Рафаїла, митрополита Київського, Галицького і всієї Русі.

У народі це свято відоме як Аверкій Льодостав – саме в цей час часто починалися перші серйозні холоди, замерзали річки та озера, і природа готувалася до зими. Люди вірили, що цього дня зима «нагадує про себе», тому поспішали завершити всі будівельні та господарські справи.

У молитвах сьогодні просять зцілення від хвороб, напоумлення та допомоги у важких життєвих ситуаціях. День радять провести у сімейному колі – у спокої та вдячності.

Що не можна робити 22 жовтня

не прати, не прибирати, не шити й не в’язати;

не вирушати в далеку дорогу;

не відмовляти в допомозі нужденним – інакше можна втратити достаток;

не починати нових важливих справ – усе розпочате може не мати успіху;

не працювати на землі – її «залишали відпочити» перед зимою;

не стригти волосся й нігті – вважалося, що це може «зрізати» життєву силу.

За прикметами, якщо сьогодні замерзла вода у відрі чи калюжі, зима прийде рано і буде суворою.

Також цього дня

4004 року до нашої ери згідно з заявою, зробленою ірландським архієпископом Джеймсом Ашшером у 1650 році на підставі вивчення Старого Завіту, відбувся Акт Творіння (творення світу Богом).



1811 – народився Ференц Ліст, угорський композитор, піаніст, диригент («Прелюди», «Фауст-симфонія», «Угорська рапсодія»).



1844 – народилася Сара Бернар, французька актриса.



1883 – у Нью-Йорку відкрилася «Метрополітен-Опера». Першого вечора звучала опера Гуно «Фауст».



1938 – народився Крістофер Ллойд, американський актор (Док Браун із «Назад у майбутнє»).



1943 – народилася Катрін Денєв, французька актриса. Справжнє прізвище – Дорлеак. У кіно дебютувала, не здобувши спеціальної освіти. Денєв – талановита самоучка.



1948 – народився Робертіно Лоретті, італійський співак.



1952 – народився Джефф Голдблюм, американський кіноактор («Муха», «Парк Юрського періоду», «День незалежності»).



1962 – вибухнула Карибська криза: президент США Джон Кеннеді виступив зі зверненням про встановлення морської блокади Куби у відповідь на розміщення на острові радянських ракет середнього радіусу дії. Америка вперше відчула себе незатишно в атомний вік, а світ опинився на межі нової війни.



1975 – радянська космічна станція Венера-9 здійснила м'яку посадку на поверхню Венери і передала на Землю перші знімки поверхні іншої планети Сонячної системи.



1980 – Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея.



1995 – на Всеукраїнському Помісному Соборі митрополита Філарета обрали Патріархом Київським та всієї Русі-України.

2006 – на гранпрі Бразилії семиразовий чемпіон світу з автоперегонів «Формули-1» Міхаель Шумахер провів свій останній заїзд, оголосивши про завершення кар’єри гонщика.

Іменини відзначають

Василь, Володимир, Ганна, Герман, Григорій, Денис, Єлизавета, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян.