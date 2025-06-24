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24.06.2025  13:55   

У Харкові відбувся захід до річниці створення КП «Центр поводження з тваринами»

У притулку було проведено відкритий вигул собак за участі харків’ян.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».
 
Як повідомили в комунальному підприємстві «Центр поводження з тваринами», у суботу на території міського притулку пройшов захід з нагоди річниці створення підприємства. 
 
До притулку завітали харків’яни разом із дітьми, аби поспілкуватися з тваринами, що перебувають під опікою Центру. Учасники заходу мали змогу вигуляти собак та провести час з котами у зоні адаптації. 
 
У Центрі наголошують, що це стало можливим завдяки підтримці Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради під керівництвом Олексія Топчія.
 
Також, у повідомленні йдеться про увагу, яку приділяє питанням поводження з тваринами міський голова Ігор Терехов. За словами працівників Центру, мер підтримує діяльність КП навіть у складних для міста обставинах.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові врятували кошеня з-під завалів зруйнованого магазину.
 
Тэги:  харків, тварини
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