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24.06.2025  14:30   

Пожежна небезпека 25 червня у Харківській області

Найвищий клас пожежної небезпеки зафіксовано в Харкові, Слобожанському та Берестині.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центру з гідрометеорології.
 
Згідно з прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у вівторок, 25 червня, у низці районів Харківської області очікується найвищий — п’ятий — клас пожежної небезпеки.
 
Зокрема, надзвичайний рівень ризику прогнозується в Харкові, Слобожанському та Берестині. За інформацією синоптиків, ці населені пункти потрапили до червоної зони.
Ізюм і Куп’янськ віднесено до синьої зони, яка відповідає низькому рівню пожежної небезпеки.
 
Зокрема Золочів, Богодухів, Коломак і Лозова, перебувають у жовтій зоні — це означає високий, але не надзвичайний рівень ризику.
 
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Тэги:  погода, харків
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