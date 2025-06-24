24.06.2025 14:30

Пожежна небезпека 25 червня у Харківській області

Найвищий клас пожежної небезпеки зафіксовано в Харкові, Слобожанському та Берестині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центру з гідрометеорології.

Згідно з прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, у вівторок, 25 червня, у низці районів Харківської області очікується найвищий — п’ятий — клас пожежної небезпеки.

Зокрема, надзвичайний рівень ризику прогнозується в Харкові, Слобожанському та Берестині. За інформацією синоптиків, ці населені пункти потрапили до червоної зони.

Ізюм і Куп’янськ віднесено до синьої зони, яка відповідає низькому рівню пожежної небезпеки.

Зокрема Золочів, Богодухів, Коломак і Лозова, перебувають у жовтій зоні — це означає високий, але не надзвичайний рівень ризику.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram