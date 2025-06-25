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25.06.2025  13:25   Віталій Хіневич

За тиждень у Харкові закрили контури на 64 пошкоджених об’єктах

Фахівці КСП «Харківспецбуд» протягом тижня закрили контури на 64 об’єктах, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загальний обсяг робіт склав 2,5 тис кв. м.  
 
Крім цього, комунальники відремонтували 11 покрівель, а також провели очищення підвалів та технічних поверхів загальною площею 275 кв. м.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в частині Салтівського, Новобаварського та Слобідського районів Харкова.
 
Тэги:  жкг, харків
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