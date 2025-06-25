25.06.2025 12:30

На яких вулицях Харкова найближчими днями не буде газу

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в частині Салтівського, Новобаварського та Слобідського районів Харкова.



На яких вулицях Харкова найближчими днями не буде газу



Салтівському районі міста, передає РЕДПОСТ. 26 червня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в, передає РЕДПОСТ.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Франківський буд. 8

вул.Новонабережна буд. 3

вул.Шевченка буд. 28-А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60

26 червня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Новобаварському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Верхній - Всі будинки

вул.Бугрименка буд. 8, 12, 15

вул.Славетна буд. 3-А, 3, 6

27 червня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в Слобідському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров.Тарасівський буд. 16, 18, 20

вул.Польова буд. 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-В, 118-Б, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132

пров.Золотий буд. 14, 16, 18, 20, 22, 24

вул.Тарасівська буд. 6, 6-А

вул.Дмитра Коцюбайла буд. 42, 44, 46-А

вул.Ханченківська буд. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - сказали газовики.

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