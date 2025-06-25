25.06.2025 10:20 Віталій Хіневич

У житловому будинку на вулиці Наталії Ужвій продовжуються відновлювальні роботи (фото)

Будівельники проводять різного виду роботи. Зокрема, вони виконують зварювальні роботи, очищають стіни від старої фарби й сажі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз будівельники демонтують пошкоджені залізобетонні конструкції, проводять зварювальні роботи, очищають стіни від старої фарби й сажі, а також замінюють інженерні мережі та встановлюють нові вікна.

У планах - відновлення фасаду, покрівлі та інших пошкоджених конструкцій, а також капітальний ремонт місць загального користування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли Харківської області.