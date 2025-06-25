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25.06.2025  10:20   Віталій Хіневич

У житловому будинку на вулиці Наталії Ужвій продовжуються відновлювальні роботи (фото)

Будівельники проводять різного виду роботи. Зокрема, вони виконують зварювальні роботи, очищають стіни від старої фарби й сажі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз будівельники демонтують пошкоджені залізобетонні конструкції, проводять зварювальні роботи, очищають стіни від старої фарби й сажі, а також замінюють інженерні мережі та встановлюють нові вікна.
 
 
У планах - відновлення фасаду, покрівлі та інших пошкоджених конструкцій, а також капітальний ремонт місць загального користування.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли Харківської області.
 
Тэги:  жкг, харків
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