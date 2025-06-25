25.06.2025 10:50 Віталій Хіневич

Водій у Харкові скоїв наїзд на припарковані автомобілі та поїхав

24 червня на лінію 102 надійшов виклик про ДТП без потерпілих. За попередньою інформацією, авто Renault здійснило наїзд на два припаркованих авто, після чого поїхало в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, поліцейські помітили схоже авто неподалік від місця події, у якого були характерні пошкодження.

Під час встановлення всіх обставин кермувальник зізнався, що саме він був за кермом у момент ДТП.

На громадянина патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові п’яний водій спричинив ДТП і намагався дати хабар патрульним.