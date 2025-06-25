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25.06.2025  11:20   Віталій Хіневич

У передмісті Харкова знайшли викрадений автомобіль

Днями, двоє молодиків, що святкували день народження у селищі Пісочин, проходячи повз припарковану автівку вирішили на ній покататись.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Згодом вони покинули транспортний засіб за кілька кварталів від місця викрадення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. 
 
Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, а викрадений транспорт повернули власнику.
 
Наразі молодикам пред'явлено обґрунтовану підозру у вчиненні вказаного правопорушення та загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій у Харкові скоїв наїзд на припарковані автомобілі та поїхав.
 
Тэги:  події, харків
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