25.06.2025 11:40 Віталій Хіневич

Одна загибла людина та сім постраждалих: окупанти обстріляли Купʼянщину

25 червня близько 3:40 російська армія завдала авіаційного удару по селу Водяне Купʼянського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

КАБ поцілив по приватному житловому сектору. Загинула 49-річна жінка. Її чоловік такого ж віку дістав поранення, його госпіталізували до лікарні.

Також 24 червня орієнтовно о 23:00 ворог атакував з авіації і м. Купʼянськ. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Чотири жінки та двоє чоловіків отримали поранення та гострий шок.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі, що виникли через ворожі обстріли Харківської області.