Викрито двох мешканок Ізюма, які добровільно працювали на загарбників

Дві мешканки Ізюма під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працювали на загарбників.
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Сьогодні буде важко зосередитися, можливі помилки, дратівливість і конфлікти. Уникайте важливих рішень і краще присвятіть час відпочинку та спілкуванню.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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