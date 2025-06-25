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25.06.2025  12:05   

Викрито двох мешканок Ізюма, які добровільно працювали на загарбників

Дві мешканки Ізюма під час захоплення міста збройними силами рф добровільно працювали на загарбників.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Так, 38-річна жінка обійняла посаду «специалиста отдела культуры, молодежи и спорта» в окупаційній адміністрації. 
 
Друга фігурантка, якій 67 років, стала «специалистом сектора льготных категорий населения управления труда и социальной политики». 
 
 
Після деокупації обидві підозрювані залишились в Ізюмі. Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили їх.
 
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом жінкам у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові російська агентка замінувала «волонтерську допомогу», щоб підірвати військових ЗСУ.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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