25.06.2025 10:00

У Харкові російська агентка замінувала «волонтерську допомогу», щоб підірвати військових ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали агентку рф, яка 20 червня цього року здійснила теракт проти оборонців Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, того дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм «волонтерського» моторолера.

За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку «знайшов» на Телеграм-каналах з пошуку роботи.

Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в «домашніх» умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику.

За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на «локацію».

Після вчинення злочину терористка намагалася «залягти на дно», але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці.

Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Управлінням карного розшуку Національної поліції в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.