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25.06.2025  09:25   Віталій Хіневич

Кадри гасіння пожежі у Харкові після атаки безпілотників показали рятувальники

У ніч на 25 червня ворог масовано атакував Харків ударними БпЛА.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. У триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках сталися пожежі загальною площею 160 м кв. Останній був незаселений.
 
 
До пожежогасіння залучено 35 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. Працювали медики, поліцейські та аварійні служби.
 
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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