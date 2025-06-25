Правоохоронці повідомили жительці Купʼянського району про підозру у колабораційній діяльності

Під час тимчасової окупації місцева мешканка добровільно обійняла посаду «спєциаліста отдєла сєльского хазяйства і продовольствія воєно-гражданской адміністрации Купянского района Харьковской області».
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Сьогодні буде важко зосередитися, можливі помилки, дратівливість і конфлікти. Уникайте важливих рішень і краще присвятіть час відпочинку та спілкуванню.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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