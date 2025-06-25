    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці повідомили жительці Купʼянського району про підозру у колабораційній діяльності
25.06.2025  13:00   Віталій Хіневич

Правоохоронці повідомили жительці Купʼянського району про підозру у колабораційній діяльності

Під час тимчасової окупації місцева мешканка добровільно обійняла посаду «спєциаліста отдєла сєльского хазяйства і продовольствія воєно-гражданской адміністрации Купянского района Харьковской області».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Фактично вона займалась впорядкуванням землевпорядної документації. 
 
Дізнавачі повідомили 50-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито двох мешканок Ізюма, які добровільно працювали на загарбників.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.06 Надзвичайні події Харків'янин скоїв наїзд на поліцейського 25.06 Надзвичайні події У передмісті Харкова знайшли викрадений автомобіль 25.06 Надзвичайні події Водій у Харкові скоїв наїзд на припарковані автомобілі та поїхав
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 