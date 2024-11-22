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22.11.2024  21:58   Дмитро Колонєй

В ОТУ «Харків» спростували наявність військових КНДР на Харківському напрямку

Оперативна обстановка на Харківському напрямку на вечір 22 листопада 2024 року. Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків


В ОТУ «Харків» спростували наявність військових КНДР на Харківському напрямку
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Оперативно-тактичному угрупованні військ  «Харків» поінформували, що заява про присутність військовослужбовців КНДР на території Харківської області не відповідає дійсності. Особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.
 
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала, Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав де на Харківщині ЗСУ відбивають атаки ворога.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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