В ОТУ «Харків» спростували наявність військових КНДР на Харківському напрямку

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Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День обіцяє удачу та ясність думок, підходить для нових починань. Слідкуйте, щоб самовпевненість не призвела до необачних вчинків.

Прогноз погоди у Харкові на 22 листопада 22 листопада у Харкові встановиться похмура погода. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але синоптики заспокоюють: опадів не передбачається.