23.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада

Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 листопада очікується хмарна погода. Вночі опади. Вдень значні опади (дощ, мокрий сніг).

Вітер вночі південний, 15 – 20 м/с; вдень південний з переходом на північно – західний, 7 – 12 м/с, місцями 15 – 20 м/с.

Температура повітря: вночі 1 – 6° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

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Народні прикмети

на полях сніг хвилястий – будуть хліба рясні;

бути холодній зимі, якщо дружно відлетіли птахи;

зима морозяна з великим снігом передвіщає гарний врожай хліба;

якщо вночі місяць світив ясно, то вдень буде мороз;

якщо світить сонце, то літо майбутнього року буде теплим.