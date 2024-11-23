Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада

Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 листопада очікується хмарна погода. Вночі опади. Вдень значні опади (дощ, мокрий сніг).
Вітер вночі південний, 15 – 20 м/с; вдень південний з переходом на північно – західний, 7 – 12 м/с, місцями 15 – 20 м/с.
Температура повітря: вночі 1 – 6° тепла, вдень 6 – 11° тепла.
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Вдалий день для розумової діяльності та фінансових справ. У вільний час можна зайнятися покупками – шанси на вдалий вибір високі.
Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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