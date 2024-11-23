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23.11.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада

Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 листопада очікується хмарна погода. Вночі опади. Вдень значні опади (дощ, мокрий сніг).

Вітер вночі південний, 15 – 20 м/с; вдень південний з переходом на північно – західний, 7 – 12 м/с, місцями 15 – 20 м/с.

Температура повітря: вночі 1 – 6° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

 

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Народні прикмети

  • на полях сніг хвилястий – будуть хліба рясні;
  • бути холодній зимі, якщо дружно відлетіли птахи;
  • зима морозяна з великим снігом передвіщає гарний врожай хліба;
  • якщо вночі місяць світив ясно, то вдень буде мороз;
  • якщо світить сонце, то літо майбутнього року буде теплим.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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