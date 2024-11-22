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22.11.2024  20:43   Дмитро Колонєй

На Харківському напрямку воюють північнокорейські військові

Про виявлення корейців на Харківському напрямку поінформував командир зведеного підрозділу 153 ОМБр.


На Харківському напрямку воюють північнокорейські військові
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами командира зведеного підрозділу 153 ОМБр Назарія Кішака, північнокорейських військових вже помітили на Харківському напрямку. Але їх кількість не розголошують. 
 
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Тим часом, глава ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що частину військових з КНДР перекинули в прикордоння Бєлгородської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав де на Харківщині ЗСУ відбивають атаки ворога, а по Харкову вже були прильоти північнокорейських ракет.
Тэги:  агрессия россии, корейці, харків
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