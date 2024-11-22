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22.11.2024  20:00   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали чоловіка, який замінував та шантажував обленерго

Оголошено підозру людині у скоєнні злочину в Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29-річний чоловік 21 листопада 2024 року близько 13:00 фігурант написав листа на офіційну електронну пошту АТ «Харківобленерго», в якому повідомив, що будівля підприємства нібито замінована. Також він додатково написав: «не скасуєте відключення світла – злетите у повітря». 
 
 
На цьому чоловік не зупинився. Через пів години він вже подзвонив до «гарячої лінії» Харківобленерго і повідомив про замінування.  
 
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Через дїї чоловіка 
 
  • дезорганізовано функціонування установи
  • були безпідставно  відвернені сили і засоби спеці служб для перевірки вказаного повідомлення. 
 
Харків'янин затримано та  ініційоване питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. 
 
Нагадаємо раніше РЕДПОСТ писав про замінування молодиком станції метро у  Харкові.
 
Тэги:  кримінал, замінування, харків
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