22.11.2024 20:00 Дмитро Колонєй
У Харкові спіймали чоловіка, який замінував та шантажував обленерго
Оголошено підозру людині у скоєнні злочину в Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 29-річний чоловік 21 листопада 2024 року близько 13:00 фігурант написав листа на офіційну електронну пошту АТ «Харківобленерго», в якому повідомив, що будівля підприємства нібито замінована. Також він додатково написав: «не скасуєте відключення світла – злетите у повітря».
На цьому чоловік не зупинився. Через пів години він вже подзвонив до «гарячої лінії» Харківобленерго і повідомив про замінування.
Через дїї чоловіка
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дезорганізовано функціонування установи
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були безпідставно відвернені сили і засоби спеці служб для перевірки вказаного повідомлення.
Харків'янин затримано та ініційоване питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
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