13.06.2025 21:59 Рита Парфенова

На Харківщині аеророзвідка прикордонників знищила техніку та позиції окупантів (відео)

Дрони Харківського прикордонного загону виявили та уразили дев’ять одиниць ворожої техніки, антену зв’язку, склад боєприпасів, а також кілька позицій і укриттів російських сил.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Пілоти-аеророзвідники Харківського прикордонного загону успішно вразили сили противника на Харківському напрямку.

За допомогою безпілотних літальних апаратів прикордонники знищили дев’ять транспортних засобів окупантів, антену зв’язку, а також польовий склад з боєприпасами. Крім того, під удар потрапили вісім ворожих позицій і чотири облаштовані укриття.

Операція з використанням дронів дозволила завдати суттєвих втрат російським військам.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Вовчанському напрямку російські війська штурмують українські позиції малими групами на мотоциклах, але сили оборони знищують їх за допомогою FPV-дронів ще до початку бою.