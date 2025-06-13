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13.06.2025  22:21   Мирон Зелений

У Центральному парку Харкова наповнюють озеро (фото)

Харків, центральний парк, озеро
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, центральний парк, літо, озеро
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