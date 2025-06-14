Прогноз погоди у Харкові на 14 червня

У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 червня очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.
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Вдалий момент для щирих зізнань або важливих розмов, але варто добирати слова, щоб уникнути конфліктів.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.
Щорічно 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові.
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