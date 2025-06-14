14.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 червня

У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Дрібний дощ йтиме безперервно, а після обіду посилиться і триватиме до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 червня очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 20 – 22° тепла.

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Народні прикмети

дощить весь день — така ж погода буде протягом семи тижнів;

півень трясе головою та співає – це віщує негоду і хмари;

іржання коней обіцяє великий урожай вівса;

танцюючий журавель – до потепління;

блищать зірки на небі — погода буде спекотною, мерехтять — піде дощ з грозою.