14.06.2025 20:00 Віталій Хіневич
За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2400 вибухонебезпечних предметів
З 5 по 11 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 267 га територій, виявили та знешкодили 2413 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 175 га сільгоспугідь, понад 40 кілометрів ділянок автодоріг, більш як 5 кілометрів ліній електропередач, 0,3 га акваторії, більше 600 метрів газопроводів, 4 об’єкти, а також розмінували 5 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 11721 абонента.
Впродовж 11 червня піротехнічні підрозділи розмінували майже 38 га територій, більш як 27 га сільськогосподарських угідь, майже 800 метрів ліній електропередач.
Більше 3 кілометрів ділянок автомобільних доріг, понад 300 метрів газопроводів, а також обстежили 1 об’єкт. Виявили та знешкодили 207 вибухонебезпечних предметів.
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