14.06.2025 20:00 Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині виявили та знищили понад 2400 вибухонебезпечних предметів

З 5 по 11 червня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 267 га територій, виявили та знешкодили 2413 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 175 га сільгоспугідь, понад 40 кілометрів ділянок автодоріг, більш як 5 кілометрів ліній електропередач, 0,3 га акваторії, більше 600 метрів газопроводів, 4 об’єкти, а також розмінували 5 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 11721 абонента.

Впродовж 11 червня піротехнічні підрозділи розмінували майже 38 га територій, більш як 27 га сільськогосподарських угідь, майже 800 метрів ліній електропередач.

Більше 3 кілометрів ділянок автомобільних доріг, понад 300 метрів газопроводів, а також обстежили 1 об’єкт. Виявили та знешкодили 207 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.