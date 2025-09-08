08.09.2025 21:09 Дмитро Колонєй
Вибух гранати тяжко травмував хлопчиків на Харківщині
На Харківщині рятують постраждалих підлітків.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, неподалік села Зелений Гай Великобурлуцької громади Куп’янського району, від вибуху, скоріше за все гранати, постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Вони отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий.
Надзвичайники нагадують, що вибухонебезпечні предмети смертельно небезпечні, тому у жодному разі неможна
-
торкайтися підозрілих предметів,
-
піднімайте їх
-
намагайтеся самостійно перемістити.
Слід негайно повідомляйте про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що 6-річна дівчинка постраждала
під час обстрілу в зоні примусової евакуації на Харківщині.
