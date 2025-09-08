    
08.09.2025  21:48   Дмитро Колонєй

Духмяна кукурудза з часником у духовці

Ідеальна комбінація смаку та користі, а який неймовірний аромат.

Як приготувати кукурудзу з часником у духовці: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, запечена кукурудза з олією та часником — це проста, але неймовірно смачна страва, яка стане хітом на вашому столі. Солодкі качани, просочені ароматом часнику та свіжої зелені, нікого не залишать байдужими.
 

Кукурудза з часником у духовці

 

Продукти:

  • 4 качани кукурудзи
  • 4 ст. вершкового масла (кімнатної температури)
  • 2–3 зубчики часнику
  • Свіжа зелень (кріп чи петрушка)
  • Сіль
  • Молотий чорний перець
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Подрібнити часник
  2. Меклок посікти зелень
  3. Змішати м'яке вершкове масло часником, зеленню, сіллю та меленим чорним перцем.
  4. Викласти кожен качан на окремий лист фольги.
  5. Поступово змастити його ароматною сумішшю, що вийшла.
  6. Щільно загорнути кожен качан у фольгу.
  7. Запікати в розігрітій до 180 ° C духовці 30-35 хвилин, поки кукурудза не стане м'якою та ароматною.
 
 
