08.09.2025 21:48 Дмитро Колонєй
Духмяна кукурудза з часником у духовці
Ідеальна комбінація смаку та користі, а який неймовірний аромат.
Як пише РЕДПОСТ
, запечена кукурудза з олією та часником — це проста, але неймовірно смачна страва, яка стане хітом на вашому столі. Солодкі качани, просочені ароматом часнику та свіжої зелені, нікого не залишать байдужими.
Кукурудза з часником у духовці
Продукти:
-
4 качани кукурудзи
-
4 ст. вершкового масла (кімнатної температури)
-
2–3 зубчики часнику
-
Свіжа зелень (кріп чи петрушка)
-
Сіль
-
Молотий чорний перець
Покроковий рецепт приготування:
-
Подрібнити часник
-
Меклок посікти зелень
-
Змішати м'яке вершкове масло часником, зеленню, сіллю та меленим чорним перцем.
-
Викласти кожен качан на окремий лист фольги.
-
Поступово змастити його ароматною сумішшю, що вийшла.
-
Щільно загорнути кожен качан у фольгу.
-
Запікати в розігрітій до 180 ° C духовці 30-35 хвилин, поки кукурудза не стане м'якою та ароматною.
